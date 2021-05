Weltweit haben rund 400 Millionen Kinder unter 10 Jahren in den vergangenen Jahren nicht richtig lesen und schreiben gelernt.

Das geht aus einer Studie hervor, die mehrere Hilfsorganisationen gemeinsam in Auftrag gegeben hatten - darunter "One" und die "Globale Bildungspartnerschaft". Die Organisationen fordern die Bundesregierung dazu auf, in den nächsten fünf Jahren insgesamt 550 Millionen Euro bereit zu stellen, um Missstände zu beseitigen.



Deutschland hatte bereits in der vergangenen Woche 100 Millionen Euro zugesagt. Mit dem Geld sollen eine Million Mädchen in Entwicklungsländern erreicht werden, die durch die Corona-Krise den Zugang zu Bildung verloren haben.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.