Auch die neuesten Zusagen der Teilnehmer der Weltklimakonferenz werden nach Berechnungen des Analyse-Portals Climate Action Tracker nicht ausreichen, um die Erderwärmung wirksam einzudämmen. Die Erwärmung würde in diesem Jahrhundert selbst bei Einhaltung der Zusagen immer noch bei 2,4 Grad liegen, teilten die Verantwortlichen des Portals mit.

Bis zum Jahr 2030 würden immer noch doppelt so viele Treibhausgase ausgestoßen, als für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels zulässig wäre. Climate Action Tracker wies jedoch auch darauf hin, dass eine Begrenzung auf 1,8 Grad möglich wäre - etwa dann, wenn es einigen Ländern gelänge, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die Internationale Energieagentur war vor kurzem zu einem ähnlichen Schluss gekommen.



Hinter Climate Action Tracker stehen mehrere Einrichtungen, darunter das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das Analyse-Portal wird von einer internationalen Stiftung finanziert.

Deutschland steigt aus Finanzierung fossiler Energien im Ausland aus

Deutschland schließt sich einer Initiative für den Ausstieg aus der Finanzierung fossiler Energien im Ausland bis Ende 2022 an. Das kündigte Umwelt-Staatssekretär Flasbarth bei der UNO-Klimakonferenz in Glasgow an. Am vergangenen Donnerstag hatten bereits die Regierungen der USA und etwa 20 weiterer Länder erklärt, sich bis Ende kommenden Jahres aus der Finanzierung von Kohle-, Erdöl- und Erdgasprojekten im Ausland zurückzuziehen.



Deutschlands Bemühungen um einen besseren Klimaschutz haben sich im internationalen Vergleich erneut verbessert. Im sogenannten Klimaschutz-Index der Organisation Germanwatch und des New Climate Institute rückte die Bundesrepublik um sechs Plätze vor und liegt nun auf Rang 13.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.