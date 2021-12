Gedenken am 5. Jahrestag des Terroranschlags am Breitscheidplatz (Hannibal Hanschke/Reuters/Pool/dpa)

Der Staat stehe in der Pflicht, jene Versäumnisse auszuräumen, die dazu beigetragen hätten, dass der Anschlag nicht verhindert worden sei. Versäumnisse habe es auch in der Unterstützung der Hinterbliebenen und Verletzten gegeben, sagte Steinmeier: "Das haben Sie bitterlich erfahren müssen." Doch es habe auch spürbare Verbesserungen gegeben, und das sei vor allem dem Engagement der Hinterbliebenen zu verdanken.

Kritik von Hinterbliebenen

Unter den Teilnehmern der Andacht waren neben Angehörigen von Opfern auch Bundesinnenministerin Faeser, Berlins Regierender Bürgermeister Müller und seine designierte Nachfolgerin Giffey.

Vor der Veranstaltung hatten Opferbeauftragte zum Teil scharfe Kritik am Umgang der Behörden mit den Angehörigen geäußert. Die Sprecherin der Hinterbliebenen, Astrid Passin, appellierte an die Behörden, einfachere Angebote zu bieten: "Wir brauchen keine Hilfe nur auf dem Papier, wir brauchen Achtsamkeit". Passin hatte bei dem Anschlag ihren Vater verloren.

Kanzler: "Staat muss wehrhaft sein"

Bundeskanzler Scholz gedachte der Opfer auf Twitter . Dort erklärte er, die Tat habe sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Die Gedanken seien bei den 13 Todesopfern, bei ihren Angehörigen und bei all denen, die verletzt worden seien. Der Staat müsse wehrhaft sein und seine Bürgerinnen und Bürger schützen, betonte Scholz.

Am 19. Dezember 2016 war ein islamistischer Terrorist in einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gefahren. Es gab 13 Todesopfer, viele wurden verletzt. Der Attentäter floh damals nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.

In ihrem Kommentar kritisiert DLF-Korrespondentin Claudia van Laak, dass auch fünf Jahre nach dem Anschlag keine Anklage gegen Mittäter oder Helfer von Anis Amri erhoben wurde. Überlebende und Hinterbliebene könnten nicht abschließen, sie beklagten zu Recht mangelnde Aufklärung und kaltherzige Bürokratie.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.