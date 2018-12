Nach dem Einzug der rechtsradikalen Partei "Vox" ins Parlament von Andalusien haben Tausende Bürger gegen Populismus und Ausländerfeindlichkeit protestiert.

Die größte Kundgebung fand nach Angaben des spanischen Fernsehens in Sevilla statt, aber auch in anderen andalusischen Städten seien Menschen auf die Straße gegangen, etwa in Granada. Bei der Regionalwahl in der südspanischen Region war "Vox" gestern mit einem zweistelligen Ergebnis neu ins Parlament eingezogen und hatte zwölf der 109 Mandate errungen.



Es ist das erste Mal seit dem Ende der Franco-Diktatur vor mehr als 40 Jahren, dass eine rechtsextreme Partei in Spanien in ein Regionalparlament einzieht. Die Sozialisten von Ministerpräsident Sánchez hatten in ihrer Hochburg hingegen einen herben Rückschlag erlitten.