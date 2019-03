Anders feiern in Köln Unterwegs im alternativen Karneval

Karneval in Köln ist mehr als Rosenmontagszug, Prunksitzung und Dreigestirn. Seit den 80er-Jahren hat sich in der Domstadt eine alternative Karnevalsszene entwickelt, die viele Fans hat und inzwischen aus dem jecken Leben am Rhein nicht mehr wegzudenken ist.

Von Henning Hübert