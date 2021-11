Schweden: Sozialdemokratin Andersson erneut zur Ministerpräsidentin gewählt (Jonas Ekstromer/TT via AP/dpa)

Bei der Abstimmung im Parlament in Stockholm erhielt sie die nötige Unterstützung. Andersson war bereits vor wenigen Tagen zur Ministerpräsidentin gewählt worden, trat aber am selben Tag zurück, weil die Grünen die Regierungskoalition verließen. Dazu hatte sich die Partei entschlossen, weil das Parlament statt des rot-grünen Haushaltsentwurfs einen Alternativvorschlag mehrerer Oppositionsparteien gebilligt hatte. Andersson will nun abermals eine Minderheitsregierung führen, die ausschließlich von den Sozialdemokraten gebildet wird. Das Kabinett soll voraussichtlich morgen benannt werden.

