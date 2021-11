Magdalena Andersson wird Nachfolgerin von Ministerpräsident Stefan Löfven. (Christine Olsson/TT NEWS AGENCY/dpa)

Die bisherige Finanzministerin erhielt bei einer Abstimmung im Parlament die nötige Unterstützung, um die Nachfolge des zurückgetretenen Regierungschefs Löfven anzutreten. Andersson reichte dabei, dass sich keine absolute Mehrheit im Stockholmer Reichstag gegen sie aussprach: 117 Abgeordnete votierten für die Sozialdemokratin. Es gab 57 Enthaltungen und 174 Nein-Stimmen. Um ihren Weg ins Amt der Regierungschefin zu blockieren, wären 175 Nein-Stimmen notwendig gewesen.

Andersson will am Freitag ihr Kabinett vorstellen. In den vergangenen sieben Jahren war in Schweden eine rot-grüne Minderheitsregierung im Amt.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.