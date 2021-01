Angesichts des anhaltenden Andrangs in den deutschen Wintersportgebieten hat die Polizei vielerorts Straßen gesperrt.

Entgegen allen Mahnungen und Berichten machten sich auch heute wieder etliche Menschen auf den Weg in den Harz, nach Winterberg im Sauerland und zum Großen Feldberg in Hessen. Polizei und Ordnungsämter verzeichneten zahlreiche Verstöße gegen Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen.



In Winterberg wurden Zufahrtsstraßen abgeriegelt. Die Stadt

hatte in den vergangenen Tagen unter Hinweis auf die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus immer wieder darum gebeten, auf Ausflüge in die Region zu verzichten. Im Harz waren die Parkplätze in den Skigebieten nach Angaben der Polizei bereits am Vormittag voll. Auch in den bayerischen Bergen kam es an einigen Orten erneut zu Überfüllungen durch Tagesausflügler.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.