Ein Jahr nach dem Ende ihrer politischen Karriere zeichnet sich ein neuer Job für Andrea Nahles ab. Die ehemalige SPD-Chefin soll die Leitung einer Bundesbehörde übernehmen. Die Debatte in den Medien ist heftig.

Knapp ein Jahr nach dem Rücktritt von den politischen Spitzenämtern steht die frühere SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles vor einer neuen Aufgabe. Das Bundesfinanzministerium wollte Berichte über ihren Wechsel an die Spitze der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation zwar nicht kommentieren. Das Ministerium verweist darauf, dass grundsätzlich zum Schutz beteiligter Personen nicht zu Personalveränderungen Stellung genommen werde, die noch nicht abgeschlossen seien. Wie der Deutschlandfunk allerdings aus Regierungskreisen erfahren hat, wird das Ministerium dem Verwaltungsrat der Bundesanstalt in Kürze einen Vorschlag machen, über den das Gremium dann Mitte Juni entscheiden wird.

Es geht um einen Fünf-Jahres-Vertrag

Nahles hatte ihre Ämter im vergangenen Juni nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Europawahl und zermürbender innerparteilicher Kritik aufgegeben. Die 49-Jährige soll als Präsidentin der Behörde einen Vertrag auf zunächst fünf Jahre bekommen. Die Stelle wird nach der Beamtenbesoldung mit der Gruppe B6 vergütet, was ein Grundgehalt von rund 10.000 Euro im Monat bedeuten würde.

Was macht die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation?

Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation ist eine Unterbehörde des Bundesfinanzministeriums mit Sitz in Bonn und hat rund 1.400 Beschäftigte. Sie kümmern sich um die Versorgung der Beamten der früheren staatlichen Deutschen Bundespost. Seit der Privatisierung der Nachfolgeunternehmen Post, Telekom und Postbank übernimmt die Anstalt soziale und dienstrechtliche Aufgaben für die aktiven und ehemaligen Beamtinnen und Beamten in diesem Bereich.

Was schreiben die Zeitungen?

Im "Handelsblatt" heißt es:

"Olaf Scholz hat am Wochenende in einem Interview gesagt: 'Ich kämpfe um jeden Job.' Bei seiner Parteifreundin Andrea Nahles scheint er sich besonders angestrengt zu haben. Offenbar will er seiner ehemaligen Parteichefin eine gut dotierte Präsidentenstelle in einer Bundesanstalt verschaffen, die beim Finanzministerium angedockt ist. Dieser Vorgang, so er vollzogen wird, würde sich in eine schier unendliche Geschichte von SPD-Versorgungsfällen einreihen. (...) Wenn jetzt der Staat verstärkt bei den Unternehmen einsteigt, ist die Versuchung groß, dass man verdiente Sozialdemokraten mit hochdotierten Managerposten bedenkt. In Berlin kursiert bereits der Witz, dass Kevin Kühnert Aufsichtsrat bei BMW werden könnte. Der Juso-Chef wollte den Autohersteller mal vergesellschaften."



Ganz anders sieht es die "Neue Osnabrücker Zeitung":

"Ernsthaft? Da wird Kritik laut an Andrea Nahles und der SPD, weil die frühere Parteivorsitzende und Bundesarbeitsministerin die Leitung einer weitgehend unbekannten, nachrangigen Behörde übernimmt? Soll sie doch. Die Kritik daran ist kleingeistig und nahezu lächerlich. Mit ihrer Vita ist Nahles eher überqualifiziert. Bitter eigentlich, dass sich nichts Besseres gefunden hat, woran immer es gelegen hat. Bei Lichte betrachtet hat ein Politiker in Nahles Lage ja ohnehin kaum eine Wahl. Geht er Wirtschaft, wird ihm unterstellt, des Geldes wegen die Seiten zu wechseln. Bleibt er in der Behördenwelt, tritt er einen Versorgungsposten an. Macht er gar nichts, legt er sich auf Staatskosten auf die faule Haut, im Falle von Nahles mit nicht einmal 50 Jahren und als allenerziehende Mutter. Sie hat alles Recht der Welt auf einen Neustart."



Der Berliner "Tagesspiegel" schreibt:

"Es gab viele Spekulationen, nun hat die frühere SPD-Partei und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles dank ihres Wegbegleiters Olaf Scholz eine neue Aufgabe in Aussicht. ( ) Er und Nahles waren es maßgeblich, die bis zu ihrem Rücktritt die Regierungsarbeit der SPD gesteuert hatten. Er hatte wiederholt den Umgang mit ihr kritisiert - letztlich war sie vor allem an der Kritik in den eigenen Reihen und Durchstechereien gescheitert. (...) Nahles hatte als Bundesarbeitsministerin (2013–2017) die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns durchgesetzt. Aus dieser Zeit bringt sie Expertise für Versorgungs- und Rentenfragen mit."



Das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" schließlich betont:

"Zynisch könnte man sagen, dass die SPD eine ihrer ehemaligen Spitzenkräfte nun bei einem Versorgungsamt versorgt. Und es ist ja in der Tat kein schlechtes Gehalt, das Nahles dort winkt. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass die 49-Jährige mit ihrer Organisations- und Führungserfahrung im Grunde gandenlos überqualifiziert für den Job ist. Als frühere Arbeitsministerin hätte Nahles durchaus das Rüstzeug für einen Vorstandsposten in einem DAX-Konzern mitgebracht, heißt es in der Hauptstadt."