Bald im Tennis-Ruhestand: Andrea Petkovic. (picture alliance / SpainDPPI / Rob Prange)

Sie erklärte vor Beginn der US Open, möglicherweise sei bereits nach diesem Turnier Schluss. Vielleicht hänge sie aber auch noch ein Turnier in Europa dran, das ein bisschen näher bei Familie und Freunden sei, sagte sie gegenüber der ARD-"Sportschau". In ihrem Match bei den US Open gilt Petkovic gegen die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic als klare Außenseiterin.

Beste Weltranglistenplatzierung Platz 9

Die Tochter bosnisch-serbischer Eltern gewann seit ihrer ersten Profisaison 2006 insgesamt neun Titel auf der WTA-Tour. 2011 erreichte sie nach zwei Viertelfinals bei den Australian Open und den US Open mit Platz neun ihre beste Platzierung in der Weltrangliste. Den größten Erfolg feierte die Darmstädterin 2014 in Paris, als sie bei den French Open erst im Halbfinale ausschied. Mit der deutschen Fed-Cup-Mannschaft stand sie 2014 im Finale, das gegen Tschechien verloren ging. Insgesamt spielte Petkovic 18 Begegnungen für Deutschland und gewann dabei 13 Einzel.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.