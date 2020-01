Als müsste man das Zimmer verlassen, das Haus, die Straße und den Kreis - um am Ende, ob man es will oder nicht, genau dort wieder zu landen: In Friedberg in der Wetterau, im Mühlweg, im Schoß der Familie. Wer die ersten sechs Bände von Andreas Maiers Zyklus "Ortsumgehung" gelesen hat, der hätte nicht unbedingt erwartet, dass nun, in Band sieben, wie mit dem großen Mühlrad alles noch einmal umgerührt wird.

Sechs Bände lang aber lagen, wie sich herausstellt, die berühmten Leichen im Keller. In "Die Familie" nun kommen sie zum Vorschein. Familiengeschichte, Heimatgeschichte - darüber diskutiert mit dem Autor sein Kollege Frank Witzel und der Kritiker Jörg Magenau.

Andreas Maier: "Die Familie"

Suhrkamp Verlag, Berlin. 166 Seiten, 20 Euro.