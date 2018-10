Der polnische Präsident Duda wird heute zu politischen Gesprächen in Berlin erwartet.

Am Vormittag trifft er zunächst mit Bundespräsident Steinmeier zusammen. Nachmittags ist dann ein Meinungsaustausch mit Bundeskanzlerin Merkel vorgesehen. Duda will nach polnischen Angaben die Kritik seines Landes am Bau einer weiteren Pipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland vortragen. Weitere Streitthemen sind die Weigerung Polens und anderer osteuropäischer Länder, im Rahmen einer europäischen Umverteilung Flüchtlinge aufzunehmen sowie die von der EU kritisierte Justizreform der Regierung in Warschau.