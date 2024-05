Irland und Norwegen

Unter dem Eindruck des Gaza-Krieges erwägen weitere Staaten eine Anerkennung Palästinas. (Monika Skolimowska / dpa / Monika Skolimowska)

Die Regierungskoalition in Irland hat für den Vormittag eine gemeinsame Erklärung in Dublin angekündigt. Auch in Norwegen berichten mehrere Medien, die Regierung wolle heute die Anerkennung eines Palästinenserstaates besiegeln. Beide Länder hatten im Vorfeld mit Spanien, Slowenien und Malta über den Schritt verhandelt.

Innerhalb der EU erkennen bislang vor allem mittel- und osteuropäische Länder den Palästinenserstaat an. Deutschland erklärte in der Vergangenheit, man würde einen solchen Schritt erst nach einer Anerkennung durch Israel erwägen. Mitte Mai hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Palästinensergebiete mit zusätzlichen Rechten innerhalb der UNO ausgestattet.

