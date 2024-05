Die Flagge von Palästina (Monika Skolimowska / dpa / Monika Skolimowska)

Irland und Spanien wollen diesen Schritt ebenfalls noch heute vollziehen. Er war in der vergangenen Woche angekündigt worden. In Spanien soll der Ministerrat die Anerkennung nachmittags bei einer Sitzung billigen. In Irland ist morgens eine Kabinettssitzung geplant. Nachmittags soll eine Diskussion im Parlament folgen. Israels Regierung hatte empört auf die Ankündigung reagiert und die Botschafter der drei Länder ins Außenministerium einbestellt.

