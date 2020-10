Die Linksfraktion im Bundestag wirft der Regierung vor, Exporte von Reizgasen wie Pfefferspray an autoritär geführte Staaten zu dulden.

Der Abgeordnete Brandt sagte der "Süddeutschen Zeitung", in Deutschland rede man gern über Menschenrechte und legitime Proteste gegen undemokratische Regierungen. Aber dann liefere man Mittel, die genau solche Proteste unterdrückten.



Aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken geht dem Bericht zufolge hervor, dass Reizgas-Mischungen in den vergangenen Jahren unter anderem nach China, Ägypten und Russland exportiert wurden. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Tunesien und Somalia gehörten zu den Empfängern.



Die Linke weist außerdem auf ungewöhnlich hohe Liefermengen für Andorra hin. Hier liege die Vermutung nahe, dass die Reizmittel von dort aus weiterverkauft würden, im schlimmsten Fall an Länder, an die Deutschland nicht liefern dürfe, erklärte Brandt. Das Innen- und das Wirtschaftsministerium wollten sich zunächst nicht äußern.

