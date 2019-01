Der frühere italienische Terrorist Cesare Battisti ist nach brasilianischen Angaben in Bolivien gefasst worden.

Der brasilianische Präsidentenberater Martins teilte mit, Battisti werde in Kürze nach Brasilien überstellt und dann nach Italien ausgeliefert. Brasilianische Medien berichteten, der 65-Jährige sei in der bolivianischen Stadt Santa Cruz de la Sierra festgenommen worden.



Cesare Battisti war Mitbegründer einer militanten linksradikalen Gruppe, die in den 70er Jahren in Italien Anschläge und Morde verübte. Nach einer Verurteilung floh er 1981 aus der Haft ins Ausland. Seit 2011 lebte Battisti in Brasilien und konnte sich dort unter dem Schutz linksgerichter Politiker lange einer Auslieferung entziehen, floh dann aber vor einigen Monaten wieder aus dem Land. Brasiliens rechtsradikaler neuer Präsident Bolsonaro hatte schon vor seiner Wahl angekündigt, Battisti an Italien auszuliefern. Dort erwartet ihn eine lebenslange Haftstrafe.