Der US-Softwarekonzern Microsoft hat nach eigenen Angaben einen Hackerangriff durchkreuzt, der mit der russischen Regierung in Zusammenhang stehen soll.

Der Konzern teilte mit, Microsoft habe die Kontrolle über sechs Internet-Domains übernommen. Die Angreifer hätten zu einer unter den Namen Strontium, Fancy Bear oder auch APT28 bekannten Gruppe gehört. - Diese Gruppierung wird vom US-Sonderermittler Mueller in Verbindung mit dem russischen Militärnachrichtendienst GRU gebracht. Wie es weiter hieß, kopierten die Hacker Internetseiten, um Nutzer dorthin zu locken und so an persönliche Daten zu gelangen. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass dies gelungen sein.



Betroffen waren den Angaben zufolge beispielsweise Angebote des US-Senats, des Hudson-Instituts und des Internationalen Republikanischen Instituts, die sich alle für Demokratie und Cybersicherheit einsetzten.



Der vom US-Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Mueller untersucht, ob sich Russland in den US-Präsidentschaftswahlkampf vor zwei Jahren eingemischt hat. Facebook hat in diesem Zusammenhang bereits hunderte Konten gelöscht.