Ukraine, Mariupol: Das Stahlwerk Asowstal in der Hafenstadt Mariupol. (Victor/XinHua/dpa)

Dabei habe Russland bunkerbrechende Bomben eingesetzt, meldeten die Behörden in der Hafenstadt im Südosten der Ukraine. Einige Zivilisten seien verletzt worden. In dem Industriekomplex haben sich mehrere tausend Soldaten und Zivilisten verschanzt. Die Behörden in den Regionen Donezk und Luhansk berichteten ebenfalls von Kämpfen und schwerem Artilleriebeschuss mit Toten und Verletzten. - Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Nach Angaben der Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments, Denissowa, gelten seit Beginn des russischen Angriffskriegs mehr als 16.000 Menschen als vermisst.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.