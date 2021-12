Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai ist weiterhin verschwunden. (Archivbild von den Australian Open 2020) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Die staatliche Zeitung "Global Times" verbreitete ein sieben-sekündiges Video per Twitter, auf dem Peng mit dem chinesischen Basketballer Yao Ming zu sehen ist. Angeblich sind die Aufnahmen am Rande einer Skilanglauf-Veranstaltung in Schanghai entstanden. Eine unabhängige Bestätigung über den Wahrheitsgehalt des Videos gibt es nicht.

Peng hatte Anfang November berichtet, vom ehemaligen chinesischen Vizepremierminister Zhang Gaoli sexuell missbraucht worden zu sein. Danach verschwand sie. Die ehemalige Weltranglistenerste im Doppel hatte sich nach ihrem Verschwinden zwar wieder zu Wort gemeldet, es bleiben aber Zweifel daran, wie frei sie sich äußern und bewegen kann. Die Organisation WTA hat als Konsequenz aus den Vorgängen alle Turniere in China und Hongkong ausgesetzt.

