Ein Polizeisprecher erklärte, der Mann sei am Abend am Odeonsplatz gefasst worden. In dem etwa eine Minute langen Video-Clip verlangt der Mann, der Uniform trägt und sich selbst als Oberfeldwebel bezeichnet, unter anderem die Rücknahme der staatlichen Corona-Maßnahmen sowie der faktischen Impfpflicht für Bundeswehrangehörige. Dies sei eine Warnung, fügt er hinzu.

Bundeswehr und bayerische Polizei untersuchen das Drohvideo. Das Verteidigungsministerium bezeichnete den Urheber im Kurznachrichtendienst Twitter als angeblichen Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.