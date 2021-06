In Frankreich sind sechs Personen festgenommen worden, die zum Familienkreis eines der Pariser "Bataclan"-Attentäters gehören.

Wie aus Justizkreisen verlautete, laufen Vorermittlungen wegen des Verdachts auf Terrorfinanzierung. Konkret geht es demnach um Zahlungen an einen Selbstmordattentäter und dessen Frau zwischen 2014 und 2015. Der Mann war Ende 2013 nach Syrien gereist und hatte sich der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen. Im Herbst 2015 kam er zurück nach Europa. Am 13. November 2015 erschoss er zusammen mit zwei weiteren Islamisten 90 Menschen in der Pariser Konzerthalle "Bataclan".



Wie französische Medien berichten, wurden fünf der Verdächtigen in der Region um Straßburg und einer im Südwesten Frankreichs festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.