Das Oberlandesgericht befand sie unter anderem der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Beihilfe zum Völkermord schuldig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die 37-jährige Deutsche in Syrien und im Irak eine junge Jesidin drei Jahre lang als Haushaltssklavin missbraucht hatte. Ihr damaliger Mann habe die Frau zudem mehrfach vergewaltigt, was die Angeklagte ermöglicht und gefördert habe, hieß es weiter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

