Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich hinter den in der Kritik stehenden Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gestellt. Dieser mache eine sehr gute Arbeit, sagte Merkel im Bundestag. Unterdessen gibt es bei der Aufarbeitung der gescheiterten Pkw-Maut neue Vorwürfe gegen Scheuer. Dieser soll die Arbeit des Untersuchungsausschusses behindert haben.

Im Bundestag hatte der Linken-Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi bei Regierungsbefragung Kanzlerin Merkel gefragt, warum Scheuer noch im Amt sei. Denn er trage Verantwortung dafür, dass aufgrund der "vergeigten Pkw-Maut" 500 Millionen Euro im Feuer stünden, während eine Kassierin ihren Job verloren habe, weil sie einen Pfandbon eingesteckt habe. Merkel antwortete, sie finde, "Andi Scheuer" mache eine sehr gute Arbeit. Sie finde es auch gut, dass die Vorwürfe im Untersuchungsausschuss beraten würden und es so Klarheit gebe. Den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses wolle sie nicht vorgreifen, sagte sie.

Neue Vorwürfe gegen Scheuer

Unterdessen wird im Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Pkw-Maut Kritik daran laut, dass das Verkehrsministerium Unterlagen für das Gremium als vertrauliche Verschlusssache eingestuft hat. Der Ausschussvorsitzende Schiefner sagte der Deutschen Presse-Agentur, er könne bisher nicht in allen Fällen nachvollziehen, warum dies geschehen sei. Nach Angaben des SPD-Politikers lagen die Unterlagen zuvor schon ohne diese Klassifizierung dem Verkehrsausschuss vor. Als Verschlusssache seien sie erst später dem Untersuchungsausschuss zugeleitet worden.



Grüne, FDP und Linke werfen dem Verkehrsminister vor, schwere Fehler auf Kosten der Steuerzahler gemacht zu haben, um die Maut als CSU-Prestigeobjekt umzusetzen. Sie fordern seinen Rücktritt.



In der Regierungsbefragung musste Merkel auch zu anderen Themen Stellung beziehen:

Kassenbonpflicht

Merkel sieht derzeit keine Möglichkeit, auf die vielfach kritisierte Kassenbonpflicht zu verzichten. Er sagte im Bundestag, man könne nicht sehenden Auges akzeptieren, dass dem Staat durch die Umgehung der Mehrwertsteuer Einnahmen in Milliardenhöhe verloren gingen. Allerdings räumte sie ein, dass der Ausdruck von Bons im Zeitalter der Digitalisierung möglicherweise nicht die vernünftigste Lösung sei.



Zum 1. Januar 2020 sollen Einzelhändler mit elektronischem Kassensystem dazu verpflichtet werden, ihren Kunden einen ausgedruckten Kassenbon anzubieten. Weil dazu oft umweltschädliches Thermopapier verwendet wird, haben Kritiker Umweltbedenken. Befürchtet wird aber auch ein hoher bürokratischer Aufwand. Die Kassenbonpflicht war vor drei Jahren beschlossen worden.

Ostsee-Gas-Pipeline Nord Stream 2

Deutschland wird die Sanktionen der USA wegen Nord Stream 2 nicht mit Gegenmaßnahmen beantworten. Merkel sagte, sie lehne die US-Sanktionen zwar ab, sehe aber keine andere Möglichkeit, als mit Washington darüber zu sprechen. Die Bundesregierung habe nicht die Absicht, im Streit über Nord Stream 2 zurückzuweichen.



Zuvor hatte auch die SPD-Vorsitzende Esken die Sanktionen beklagt. Dies sei kein besonders freundlicher Akt, sagte sie heute früh im ZDF. Die Bundesregierung könne sich das nicht gefallen lassen und müsse reagieren.



Die Ostsee-Pipeline soll europäische Länder mit russischem Gas versorgen. Aus Sicht der US-Regierung wird das Projekt Europas Abhängigkeit von Russland erhöhen. Deshalb sollen Firmen und Einzelpersonen, die daran beteiligt sind, unter anderem mit Einreiseverboten belegt werden. Nach dem Repräsentantenhaus hatte gestern auch der Senat in Washington die Sanktionen gebilligt.

Windkraftanlagen

Im Streit um die Abstandsregelungen bei Windkraftanlagen will Merkel bis März eine Lösung erreichen. Sie kündigte an, man wolle bis zu diesem Zeitpunkt alle Fragen erörtern und einen Weg finden, um wieder zu schnelleren Genehmigungen zu kommen. Dazu gehörten Ausschreibungsmodalitäten und auch die Abstandsregelungen.



In den vergangenen Wochen hatte sich ein Streit an einer Vorlage von Wirtschaftsminister Altmaier entzündet. Diese sieht verschärfte Abstandsregeln von 1.000 Metern zu Siedlungen vor, wobei schon fünf Wohnhäuser als Siedlung gelten. Umweltverbände befürchten, dass dadurch der geplante Ausbau erneuerbarer Energien blockiert wird.