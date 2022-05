Sieg in Straßburg: Angelique Kerber (Archivbild) (imago)

Kerber siegte im Finale nach mehr als drei Stunden gegen die Slowenin Kaja Juvan in drei Sätzen mit 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5). Damit verschaffte sich die dreimalige Grand-Slam-Siegerin einen Tag vor Beginn der French Open in Paris ein Erfolgserlebnis.

Kerber hatte sechs Jahre lang keinen Sandplatztitel mehr geholt, bei den French Open scheiterte sie zuletzt dreimal in Folge an ihrer Auftakthürde. Nach einer bislang schwachen Saison hatte sie sich kurzfristig beim Vorbereitungsturnier im Elsass angemeldet, um nach etlichen Pleiten zumindest etwas Spielpraxis zu bekommen. Mit dem 14. Triumph ihrer so erfolgreichen Karriere hatte kaum jemand gerechnet. Vorausgesetzt sie erholt sich schnell von den Strapazen des Marathon-Finals, sollte in dieser Verfassung die erste Runde bei den French Open gegen Magdalena Frech (Polen) kein Problem sein.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.