Angelique Kerber gratuliert Iga Swiatek zu ihrem Sieg. (AP / Alessandra Tarantino)

Damit ist das Sandplatzturnier, das als letzter großer Formtest für die am 26. Mai beginnenden French Open in Paris gilt, auch für die letzte deutsche Tennisspielerin vorbei.

Am Tag zuvor hatte Alexander Zverev beim Masters-1000-Turnier in Rom das Achtelfinale erreicht. Er setzte sich in der dritten Runde gegen den Italiener Luciano Darderi mit 7:6 (7:3), 6:2 durch und konnte sich dabei unter anderem auf seinen starken Aufschlag verlassen. Der Hamburger trifft nun auf den Portugiesen Nuno Borges.

In Rom ist Zverev an Position drei gesetzt und hofft auf den Einzug in sein erstes Einzel-Endspiel in diesem Jahr. Der topgesetzte Novak Djokovic scheiterte in der dritten Runde überraschend gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit 2:6, 3:6.

