Papst Franziskus hat im traditionellen Angelus-Gebet die Gläubigen zu Gottvertrauen und Vergebung aufgerufen.

Vergebung erzeuge Gemeinschaft, stifte Unbeschwertheit und Frieden, sagte das Kirchenoberhaupt vor tausenden Pilgern auf dem Petersplatz. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gedenkt die katholische Kirche des ersten Märtyrers Stephanus und erinnert damit an das Schicksal verfolgter Christen in der Welt. Das Angelus-Gebet ist fester Bestandteil der Gottesdienste am Stephanus-Tag.