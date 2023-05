Israels Grenze zum Westjordanland (AP Photo/Ariel Schalit)

Der 45-Jährige war nach fast drei Monaten in einem israelischen Gefängnis gestorben, wo er wegen Terrorvergehen in Haft gewesen war. Nach Bekanntgabe seines Todes feuerten militante Palästinenser mehr als 20 Raketen auf Israel ab. Als Reaktion griff das israelische Militär mehrere Ziele an. Darauf hin wurden aus dem Gazastreifen weitere Geschosse auf Israel abgefeuert. Am späten Abend reagierte Israel mit Luftangriffen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.