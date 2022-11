Polizeifahrzeuge am Tatort in Chesapeake (AP)

Im Anschluss tötete sich der Angreifer nach Polizeiangaben selbst. Es habe sich vermutlich um einen Einzeltäter gehandelt, hieß es weiter. Wie inzwischen bekannt wurde, handelte es sich um einen Angestellten des Supermarktes. Sein Motiv ist weiterhin nicht bekannt.

Erst am Sonntag hatte ein Mann in Colorado in einem LGBTQ-Nachtclub fünf Menschen erschossen. In diesem Jahr gab es in den Vereinigten Staaten laut der Internetseite Gun Violence Archive mehr als 600 Fälle, bei denen jeweils mindestens vier Menschen durch Schusswaffen verletzt oder getötet wurden.

