Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat vor einer humanitären Krise an der Grenze des Kongo mit Angola gewarnt.

Die angolanische Regierung hat dort rund 200.000 Menschen gezwungen, in die Demokratische Repubnlik Kongo zurückzukehren. Nun harren Tausende in der kongolesischen Region Kasai aus. Ein Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks sagte, dass etwa im Ort Kamako viele Migranten unter freiem Himmel oder in Kirchhöfen schliefen. Die Region wird seit zwei Jahren von gewaltsamen Auseinandersetzungen erschüttert, was die Versorgung mit Lebensmitteln zusätzlich erschwert.