Die Vereinten Nationen haben die Abschiebung von rund 330.000 Kongolesen aus Angola in ihre Heimat kritisiert.

Die Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, sprach in Genf von exzessiver Gewaltanwendung der angolanischen Sicherheitskräfte. Dabei seien mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und weitere 100 verletzt worden. Bachelet betonte, eine kurzfristige Massenausweisung in diesem Umfang verstoße gegen das Völkerrecht.



Die meisten der abgeschobenen Menschen hatten nach Angaben der UNO seit Jahren in Angola gelebt und gearbeitet, allerdings ohne Aufenthaltsgenehmigung.