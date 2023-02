Messerattacke

Der mutmaßliche Regionalzug-Angreifer von Brokstedt hatte sich im Gefängnis mit dem Weihnachtsmarkt-Attentäter Amri verglichen. (Jonas Walzberg/dpa)

Die Hamburger Justizbehörde teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass eine entsprechende Äußerung des Mannes in der Gefangenenpersonalakte festgehalten wurde. Demnach soll er noch vor seiner Entlassung aus dem Hamburger Gefängnis gesagt haben, es gebe nicht nur einen Anis Amri. Es gebe mehrere, und er selbst sei auch so einer. Der 33-Jährige Palästinenser hatte am 25. Januar in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer auf andere Fahrgäste eingestochen. Zwei junge Menschen wurden getötet, fünf weitere teils schwer verletzt. Der Verdächtige, der mehrfach vorbestraft ist, war knapp eine Woche zuvor aus der U-Haft in Hamburg entlassen worden. Das Tatmotiv ist weiter unklar.

Anis Amri hatte 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert und dabei 13 Menschen getötet.

