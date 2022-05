Gewalttat in Texas

Die Robb Elementary School in Uvalde, Texas, einen Tag nach dem Amoklauf, bei dem 19 Kinder und zwei Erwachsene ums Leben kamen. (picture alliance / Kyodo)

Nach Angaben von Gouverneur Abbott veröffentlichte der Täter in dem sozialen Netzwerk mehrere Botschaften. Er kündigte an, dass er seine Großmutter erschießen werde. Sein zweiter Beitrag lautete, dass er auf sie geschossen habe. Etwa eine Viertelstunde vor der Ankunft an der Schule habe der Täter geschrieben, dass er in einer nicht namentlich genannten Grundschule um sich schießen werde, erklärte der Gouverneur. Abbott zufolge war der Täter nicht vorbestraft. In den USA werden als Konsequenz aus dem Massaker an vielen Schulen die Sicherheitsmaßnahmen verschärft.

In der Kleinstadt Uvalde hatte ein 18-Jähriger gestern in einer Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Er wurde von der Polizei getötet. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.