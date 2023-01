Nach tödlicher Messerattacke

Angreifer mehrfach vorbestraft

Die Hintergründe der tödlichen Messerattacke in einem Zug bei Brokstedt in Schleswig-Holstein sind weiterhin unklar. Innenministerin Sütterlin-Waack warnte in diesem Zusammenhang vor vorschnellen politischen Forderungen. Zum Motiv des Mannes könne man derzeit noch nichts sagen.

26.01.2023