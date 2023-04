Anschlag

Angreifer tötet mit Auto in Tel Aviv einen Mann und verletzt fünf weitere Personen

Israel reagiert auf den jüngsten Anschlag in Tel Aviv und verstärkt die Militär- und Polizeipräsenz. Ministerpräsident Netanjahu ordnete an, zusätzliche Soldaten bereit zu stellen und die Reserve der Grenzpolizei zu mobilisieren. Am Abend hatte ein Angreifer auf der Strandpromenade von Tel Aviv mindestens sechs Menschen mit seinem Auto angefahren und dabei einen von ihnen getötet. Ein Polizist erschoss den Täter.

08.04.2023