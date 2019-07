Der Angreifer vom Frankfurter Hauptbahnhof befand sich nach Angaben der Schweizer Behörden in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung. Es hätten aber keine Hinweise auf eine Radikalisierung oder ein ideologisches Motiv vorgelegen, teilten die Ermittler in Zürich mit.

Der Mann habe in der vergangenen Woche seine Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder sowie eine Nachbarin in ihren Wohnungen eingesperrt und die Nachbarin zudem tätlich angegriffen. Daraufhin sei er in der Schweiz zur Fahndung ausgeschrieben worden.



Den deutschen Behörden lagen keine Hinweise auf den Gesuchten vor. Das erklärte Bundespolizeipräsident Romann auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Chef Münch. Er bestätigte, dass der Täter seit vergangenem Donnerstag von der Schweizer Polizei gesucht wurde. Auch im Vorfeld sei er mehrfach durch Gewalttätigkeiten aufgefallen. Der 40-jährige Eritreer war 2006 in die Schweiz eingereist und hatte einen Asylantrag gestellt, der 2008 genehmigt wurde.

Seehofer für mehr Videoüberwachung und Polizeipräsenz

Seehofer sprach sich als Konsequenz aus dem Frankfurter Vorfall für mehr Polizeipräsenz auf deutschen Bahnhöfen aus. Auch die Videoüberwachung müsse erweitert werden. Dies allein werde aber nicht ausreichen. Deshalb seien mehrere Spitzengespräche geplant, um über Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit zu beraten.

Haftbefehl wegen Mordes beantragt

Die Staatsanwaltschaft beantragte heute Haftbefehl wegen Mordes sowie zweifachen Mordversuchs. Der Beschuldigte äußerte sich bislang nicht zu seinem Motiv. Er hatte gestern eine Frau und ihren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Das Kind wurde vom Zug erfasst und starb. Die Mutter konnte sich retten. Darüber hinaus versuchte der Mann, eine 78-jährige Frau ebenfalls auf die Gleise zu stoßen.