Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, und ihr Ehemann Paul bei einer Veranstaltung im Kennedy Center in Washington am 7.12.2019. (AP / Kevin Wolf)

Wie die Staatsanwaltschaft von San Francisco mitteilte, wird am Montag formell Anklage gegen den 42-Jährigen erhoben. Er soll am Freitag in das Wohnhaus der Pelosis eingebrochen, "Wo ist Nancy?" gerufen und dem 82-jährigen Ehemann der Politikerin mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Nancy Pelosi hielt sich zum Zeitpunkt des Angriffs in Washington auf. Nach ihren Angaben geht es ihrem Mann inzwischen wieder besser.

Der Vorfall ereignete sich nur etwa eineinhalb Wochen vor den Zwischenwahlen in den USA am 8. November und schürte die Furcht vor politischer Gewalt im Vorfeld der Abstimmung. US-Präsident Biden appellierte an alle Akteure, Gewalt gegen Politiker zu ächten.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.