Die Staatsanwaltschaft Bremen hat Vorwürfe zurückgewiesen, das Video vom Überfall auf den AfD-Politiker Magnitz sei manipuliert.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Passade, sagte dem ARD-faktenfinder, es gehe bei der Veröffentlichung des Videomaterials nicht darum, die Tat lückenlos zu konstruieren. Dies geschehe vor Gericht. Ziel sei vielmehr die Identifikation der Täter gewesen. Deshalb sei Material - auch in Zeitlupe - veröffentlicht worden, auf dem die Täter am besten zu sehen seien. Die Ermittlungsbehörde schrieb zudem eine Belohnung von 3.000 Euro aus. Im Internet hatten sich Spekulationen gehäuft, das Überfall-Video sei unrechtmäßig geschnitten geworden.



Passade erklärte gegenüber der ARD, Magnitz habe selbstverständlich die Möglichkeit, sich als Geschädigter das vollständige Material der Überwachungskameras anzusehen. Dies habe er bislang jedoch nicht in Anspruch genommen. Auch die Bremer Polizei reagierte auf Twitter auf die Manipulationsvorwürfe und erklärte, diese entbehrten jeglicher Grundlage. Unter anderem geht es um die zunächst von der AfD verbreitete Behauptung, Magnitz sei mit einem Kantholz angegriffen worden. Auf dem veröffentlichten Video ist jedoch kein Schlaggegenstand erkennbar. Zu sehen ist, wie der Täter Magnitz von hinten anspringt und mit dem rechten Ellenbogen und der linken Faust zuschlägt. Danach scheint sich der Angreifer möglicherweise mit einem Komplizen abzuklatschen, was zu Mutmaßungen führte, dass ein Gegenstand übergeben worden sei.