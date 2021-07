In der ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das US-Kapitol haben mehrere Polizisten ihre Erlebnisse geschildert.

Einer der Beamten sagte, er habe an jenem Tag gedacht, er würde sterben. Er und seine Kollegen hätten sich mit ihren Händen gegen den gewalttätigen Mob verteidigen müssen. Sie seien geschlagen und getreten, mit Hämmern und Stöcken malträtiert und mit Chemikalien besprüht worden.



Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Der Ausschuss im Kongress soll die Hintergründe des Angriffs untersuchen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.