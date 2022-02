Demonstration vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine. (imago images / Eibner)

Am Abend versammelten sich laut Polizei rund 2500 Personen vor dem Brandenburger Tor. Vor dem Bundeskanzleramt hatten bereits am Nachmittag rund 1.500 Demonstranten gegen den Einmarsch Moskaus protestiert. Auch an der russischen Botschaft auf der Straße Unter den Linden gab es Kundgebungen. In anderen deutschen Städten sowie im europäischen Ausland - wie etwa in Paris, London, Brüssel, Paris oder Warschau - gingen ebenfalls Menschen gegen den Krieg auf die Straße.

