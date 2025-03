Medizinisches Personal evakuiert einen Patienten aus einem Krankenhaus, das durch einen russischen Angriff in Charkiw beschädigt wurde (Archivbild). (Andrii Marienko / AP / dpa / Andrii Marienko)

Dabei seien mehrere Soldaten verletzt worden. Das Krankenhaus und ein benachbartes Wohngebäude seien bei dem Drohnenangriff beschädigt worden. Zur Zahl der Verletzten machte die ukrainische Armee keine Angaben. Sie warf Russland vor, ein "Kriegsverbrechen" begangen und gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen zu haben.

Vertreter der USA hatten in den vergangenen Wochen Gespräche mit Delegationen aus Russland und der Ukraine über eine mögliche Waffenruhe geführt. Der russische Chefunterhändler Karasin hat einem schnellen und umfassenden Waffenstillstand in der Ukraine nun jedoch eine Absage erteilt. Es sei klar, dass die Gespräche mit den USA in diesem Jahr keine entscheidenden Ergebnisse bringen würden, sagte er dem Fernsehsender Russland 24. US-Vizepräsident Vance hatte sich zuvor optimistischer geäußert.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.