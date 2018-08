In beunruhigender Regelmäßigkeit kommt es zu Gewalt im Fußball. Entweder im Stadion, wo Fangruppen verbotene Pyrotechnik hineinschmuggeln oder gleich direkt aufeinander losgehen. Oder im Umfeld eines Spiels außerhalb des Stadions. Wo sich Gewaltbereite oder Gewaltsuchende aus unterschiedlichen Fan-Lagern zu Massenschlägereien verabreden oder auflauern. Sie berauschen sich daran, sich gegenseitig zu verprügeln. Der Vorfall in Köln hat jetzt gezeigt, dass der Aggressionsgrad steigt und die Hemmschwelle sinkt. Selbst vor der Polizei-Eskorte, die den Berliner Fanbus begleitet hat, haben sich die Angreifer nicht abschrecken lassen.

Schon mehrfach aufgefallen: die Fans des 1. FC Köln

Bei diesen Gelegenheiten werden schnell Rufe nach besserer Präventionsarbeit und härterem Eingreifen von Vereinsseite laut. Die Fans des 1. FC Köln sind schon mehrfach aufgefallen. An den jüngsten Vorfällen waren auch Personen beteiligt, die bereits mit einem Stadionverbot belegt sind. Schärfere Strafen kann der Verein nicht verhängen.

Der Gastverein Union Berlin kritisiert nun das Vorgehen der Kölner Polizei. Seine Anhänger im angegriffenen Bus seien rund sieben Stunden lang erkennungsdienstlich behandelt worden, zudem seien ihre Mobiltelefone beschlagnahmt worden. Es sei daher äußerst fragwürdig, so der Vereinssprecher, warum im Rahmen der Ermittlungen die Opfer wie Täter behandelt werden.

Ein verabredeter Angriff?

Von Polizeiseite heißt es dagegen: Auch die Berliner Businsassen seien vermummt und gewaltbereit gewesen. Deswegen prüfe man, ob es sich bei der gesamten Begegnung um einen verabredeten Angriff handele. Die Gewerkschaft der Polizei moniert, dass bei diesen Ermittlungen die Berliner Fans nicht kooperieren. Mit der Polizei wird nicht zusammengearbeitet. Das kennt man aus diesem Milieu. Die Rückendeckung dafür vonseiten des Vereins Union Berlin ist eine Frechheit.

Dennoch: Die Vereine können das Problem der Fan-Gewalt im Fußball nicht alleine in den Griff bekommen. Allein schon deswegen nicht, weil es keine Fans sind, die da aufeinander einprügeln. Ihre Gewalt-Orgien gleichen einem perfiden Spiel. Es geht darum, dass sich Gewalttäter unter einem Vereinswappen zusammentun und versuchen, Gleichgesinnte unter einem anderen Wappen zu vermöbeln, zu überrumpeln zu überraschen. Es erinnert ein wenig an die Pfadfinder, die sich gegenseitig das Banner zu klauen versuchen, nur dass hierbei gefährliche Waffen zum Einsatz kommen, Menschen ernsthaft verletzt werden und andere Menschen in Gefahr gebracht werden.

Der Polizei bleibt die Rolle des lästigen Aufpassers

Die Polizei hat aus Sicht der Beteiligten in diesem Spiel die Rolle des lästigen Aufpassers inne. Ihn gilt es zu hintergehen und an der Nase herumzuführen. Dabei wissen die Hooligans, dass der Aufpasser kaum Handhabe gegen sie hat. 24 Stunden Gewahrsam hier, Verfahrenseinstellung wegen Geringfügigkeit der Tat dort. Schon lange beklagt die Polizei, dass Straftäter mit eher laschen Gerichts-Urteilen davonkommen.

Damit muss jetzt Schluss sein. Der Staat muss sein Gewaltmonopol durchsetzen. Das ist kein Spiel. Wir sind nicht bei den Pfadfindern. Der Vorfall in Köln ist dieses Mal noch gut gegangen. Verletzungen oder Schlimmeres sind ausgeblieben. Das nächste Mal muss das nicht so sein. [*]

