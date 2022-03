Angriffe auf die ukranische Hauptstadt Kiew. (picture alliance/dpa/MAXPPP)

Die Funktionsfähigkeit sei möglicherweise eingeschränkt, hieß es aus dem Innenministerium. Russland hatte zuvor Angriffe auf die Infrastruktur des ukrainischen Geheimdienstes angekündigt.

Nach Darstellung Moskaus hat das ukrainische Militär inzwischen keinen direkten Zugang mehr zum Asowschen Meer, das sich von der Krim aus nach Osten erstreckt. Demnach gelang eine Verbindung zwischen der Halbinsel Krim und den Separatistengebieten in der Ostukraine. Am Asowschen Meer liegt auch die Stadt Mariupol, die zuletzt heftig umkämpft war.

Auch in anderen Städten dauerten die Kämpfe an. In Charkiw wurden heute früh Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser im Zentrum der Stadt getroffen. Das ukrainische Innenministerium meldete mindestens zehn Tote und 35 Verletzte.

Auf die Hauptstadt Kiew bewegt sich ein mehr als 60 Kilometer langer Militärkonvoi zu, wie Satellitenbilder zeigten. Aus US-Verteidigungskreisen hieß es, das russische Militär wolle die Stadt trotz des starken ukrainischen Widerstands einnehmen.

Alle Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig bestätigen.

