Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, während seiner Videobotschaft (Uncredited/Ukrainian Presidentia)

Man habe die Startbahn und einen Hangar zerstört, in dem sich ausländische Waffen befunden hätten, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zudem habe man im Raum Charkiw zwei ukrainische Flugzeuge abgeschossen.

Die ukrainische Seite bestätigte die Angriffe auf den Flughafen von Odessa. Zugleich meldete Kiew ebenfalls den Abschuss von zwei russischen Flugzeugen und mehrerer Drohnen. Auf der von Russland besetzten Schlangeninsel im Schwarzen Meer habe man außerdem mehrere militärische Einrichtungen zerstört.

Moskau und Kiew erklärten, in der Hafenstadt Mariupol seien einige Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk in Sicherheit gebracht worden. Die Ukraine sprach von rund 20 Personen, Russland gab die Zahl mit 46 an. Das Werksgelände, das über unterirdische Bunker verfügt, steht nach Angaben aus Kiew weiter unter Beschuss aus der Luft.

