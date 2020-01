US-Präsident Trump hat nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani bei einem amerikanischen Drohnenangriff betont, er wolle keinen Krieg mit Teheran. Die USA strebten auch keinen Regimewechsel im Iran an, erklärte Trump im Bundesstaat Florida.

Ziel der Aktion sei es gewesen, einen Krieg zu beenden, nicht einen neuen Krieg zu beginnen. Allerdings sei er vorbereitet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, fügte der Präsident hinzu. Zuvor hatte das Pentagon bestätigt, dass zusätzliche US-Einheiten in den Mittleren Osten geschickt werden sollen. Die Rede ist von rund 3.000 Soldaten. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der bereits in der Region stationierten Streitkräfte.



Der iranische General Soleimani war in der Nacht zu Freitag bei einem vom US-Präsidenten befohlenen Angriff im Irak getötet worden. Soleimani war Kommandant der Al-Kuds-Brigaden, die zu den iranischen Revolutionsgarden gehören. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit Sorge auf die Entwicklung. UNO-Generalsekretär Guterres rief alle Seiten zu maximaler Zurückhaltung auf. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, die Spirale der Gewalt müsse gestoppt werden, bevor sie außer Kontrolle gerate.

Weiterer Angriff auf Schiitenmiliz

Der Iran drohte den USA mit Vergeltung und betonte in einem Brief an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Recht auf Selbstverteidigung. Die Tötung Soleimanis sei ein Beispiel für Staatsterrorismus und eine eklatante Verletzung der Grundsätze des internationalen Rechts, schrieb der iranische UNO-Botschafter Rawanchi.



In der Nacht kam es zu offenbar einem weiteren Angriff der US-Armee aus der Luft. Nördlich von Bagdad wurden nach Angaben aus irakischen Militärkreisen sechs Menschen getötet. Ziel waren vom Iran unterstützte schiitische Milizen.