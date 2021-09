Drei Jahre nach dem Angriff auf einen Besitzer eines jüdischen Restaurants in Chemnitz ist der Angeklagte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Das Amtsgericht Chemnitz sprach den Mann aus Niedersachsen der gefährlichen Körperverletzung und des Landfriedensbruchs schuldig. Im August 2018 hatte eine Gruppe das Lokal mit Steinen und Flaschen attackiert und dabei auch den Wirt verletzt. An einem Stein waren DNA-Spuren des 30-Jährigen gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft sprach in dem Prozess von einer rassistisch motivierten Tat. Der Vorfall ereignete sich im Zusammenhang mit Ausschreitungen Rechtsextremer in Chemnitz. Sie waren nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen am Rande eines Stadtfestes durch einen Syrer innerhalb kürzester Zeit über soziale Medien bundesweit mobilisiert worden.

