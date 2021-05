Wegen des israelischen Raketenangriffs auf ein Gebäude im Gazastreifen mit Medienbüros hat die Organisation Reporter ohne Grenzen den Internationalen Strafgerichtshof angerufen.

Der absichtliche Angriff auf Medienbüros stelle ein Kriegsverbrechen dar, erklärte der Generalsekretär der Organisation, Deloire. Dadurch werde nicht nur inakzeptabler materieller Schaden angerichtet, sondern auch die Berichterstattung über den Konflikt erschwert. Das 13-stöckige Gebäude im Gazastreifen, in dem die US-Nachrichtenagentur Associated Press sowie der katarische Fernsehsender Al-Jazeera ihre Büros hatten, war von den Raketen in Trümmer gelegt worden. Die israelische Armee begründete den Angriff damit, dass sich in dem Haus auch militärische Anlagen des Geheimdienstes der radikalislamischen Hamas befunden hätten.

