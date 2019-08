Nach dem Angriff auf eine Moschee in einem Vorort von Oslo kommt der Tatverdächtige für vier Wochen in Untersuchungshaft.

Das entschied ein Gericht in der norwegischen Hauptstadt. Die Polizei wirft dem 21-jährigen Norweger Terrorismus vor. Dieser macht nach Angaben seiner Anwältin vom Recht der Aussage-Verweigerung Gebrauch. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass er rechtsextreme Haltungen vertreten hat.



Bereits vor einem Jahr erhielten die norwegischen Sicherheitsbehörden nach eigenen Angaben einen Hinweis auf die Pläne des Mannes. Man sei ihm aber nicht nachgegangen, weil er keine konkreten Anhaltspunkte für einen bevorstehenden Anschlag enthalten habe. - Der Mann war am Samstag, am Vorabend des islamischen Opferfestes, in die Moschee eingedrungen und hatte um sich geschossen. Dabei wurde ein Mann verletzt.