Nach dem Angriff auf eine Moschee in einem Vorort von Oslo hat sich der Tatverdächtige nach wie vor nicht zu seinem Motiv geäußert.

Der Mann verweigerte bei mehreren Vernehmungen die Aussage, wie die norwegische Polizei am Abend mitteilte. Sie wertet den Angriff als versuchten Terrorakt. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der 21-Jährige rechtsextreme Haltungen vertreten habe. Er habe sich zudem feindselig über Einwanderer geäußert. Der gebürtige Norweger war am Samstag, am Vorabend des islamischen Opferfestes, in die Moschee eingedrungen und hatte um sich geschossen. Ein Mensch wurde verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.