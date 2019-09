Vier Tage nach dem Drohnenangriff auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien wird weiter über eine Verantwortung des Iran spekuliert.

Der saudi-arabische Botschafter in London, Prinz Chalid, bezeichnete es als sehr wahrscheinlich, dass Teheran dahinter stecke. Die Angelegenheit werde derzeit mit den internationalen Partnern untersucht, um herauszufinden, von wo genau der Angriff erfolgt sei, sagte er der BBC.



Die Vereinigten Staaten hatten frühzeitig erklärt, dass der Iran dafür verantwortlich sei. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück. Der iranische Präsident Rohani erklärte heute früh in einer Kabinettssitzung, Saudi-Arabien solle den Angriff als Warnung der Huthi-Rebellen werten und seinen Krieg im Jemen beenden. Diese hatten die Attacke für sich reklamiert. US-Außenminister Pompeo wird heute zu Beratungen in Saudi-Arabien erwartet.

Ölproduktion "wieder auf üblichem Niveau"

Wie die staatliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA berichtet, will sich die Regierung in Riad dem internationalen Bündnis für Sicherheit in der Golfregion anschließen. Die von den USA geführte Militärmission hat das Ziel, kommerzielle Schiffe auf den Handelsrouten im Persischen Golf zu schützen.



Nach dem Angriff hat sich die saudische Ölproduktion laut Regierungsangaben weitgehend erholt. Das Energieministerium in Riad teilte mit, im eigenen Land habe die Ölversorgung bereits wieder das übliche Niveau erreicht. Man könne zudem die volle Versorgung der Kunden in diesem Monat aufrechterhalten. Nach den Angriffen am Samstag war die Produktionsmenge auf etwa die Hälfte des normalen Volumens zurückgegangen.