Die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien sind nach Aussage der Regierung in Riad unzweifelhaft vom Iran veranlasst worden.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums präsentierte Trümmerteile von Drohnen und Marschflugkörpern. Diese sollen vom Ort des Angriffs stammen. Die genaue Abschusstelle wurde auf der Pressekonferenz allerdings nicht benannt. Es hieß lediglich, die Attacke sei von Norden aus erfolgt. In einem offiziellen Schreiben an die Vereinigten Staaten hatte Teheran heute jegliche Beteiligung an den Angriffen auf die Öl-Anlagen zurückgewiesen.

Trump will Teheran-Sanktionen verschärfen

US-Präsident Trump kündigte an, die Sanktionen gegen Teheran noch einmal zu verschärfen. Er habe Finanzminister Mnuchin entsprechende Anweisungen erteilt. Details nannte Trump nicht. Unterdessen erwägt der iranische Präsident Rohani, seine Reise zur UNO-Vollversammlung in der nächsten Woche in New York abzusagen. Als Grund wurden fehlende US-Visa genannt.



Die Bundesregierung verlängerte den Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien heute um weitere sechs Monate bis zum 31. März 2020.